والي جنوب كردفان يدعو لـ"تجاوز الاثنيات والصراعات"

وقدم مفضل لدي مخاطبته اعمال الملتقي التنسيقي الاول للإدارة الأهلية لمحليات الدلنج الكبري، صوت شكر لرئيس الجمهورية عبر الإدارة الأهلية لقرار وقف إطلاق النار.
وأمتدح بدور الإدارة الأهلية لجهة انها مفتاح هام ومفصلي للمرحلة المقبلة مرحلة السلام الذي تنشده الولاية، مبينا أن خيار السلام هدف استراتيجي لحكومة الولاية.
وأكد مفضل استعداد حكومة الولاية للعمل مع الإدارة الأهلية وتمكينها من أداء دورها الفاعل في عملية السلام، ووجه معتمد الدلنج ولجنة أمن المحلية بالإسراع في تنفيذ مطلوبات العودة الطوعية للاسهام في عملية زيادة الإنتاج والإنتاجية.وأشاد معتمد الدلنج، حمد النيل شمشم بالإدارة الأهلية بمحليات الدلنج الكبري وتميزها، لافتا الي الاهتمام بها جاء لأنها صمام أمان السلام لا يأتي إلا عبرها، كما وأشاد بمجهوداتها في حل المشكلات دون اللجوء للقانون، للحكمة التي تتميز بها رجالات الإدارة الأهلية.
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