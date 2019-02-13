حكومة شرق دارفور الجديدة تؤدي القسم

اداء وزراء حكومة الوفاق الوطني الجديدة بشرق دارفور، القسم حيث تم تعيين مصطفى ابراهيم وزيرا للمالية، مضوي أبو القاسم وزيرا للصحة، وعلي المدني وزير التخطيط ، عبدالله محمد وزير الانتاج، عمر عيسي وزير التربية، أحمد عابدين رئيسا لمجلس الشباب والرياضة، محمد ازرق رئيس لمجلس التعايش السلمي، متوكل صالح معتمداً لشعيرية.

وقال والي شرق دارفور في تصريحات عقب مراسم القسم، إن سياسة الدولة الرامية إلى تقليص الوزارات والمؤسسات ودمجها لترشيد الإنفاق العام على الدولة الذي حرصت الولاية على تنفيذه والعمل على تحقيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ولاية شرق دارفور.

واكد التزام حكومته بتقديم خدمات نموذجية في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وطالب حكومته بضرورة مضاعفة الجهود في ظل حكومة وفاق وطني.

وقال "نؤكد اننا نعمل لأجل المواطنين ليس لحزب بل نعمل في شكل فريق واحد حتى نحقق الآمال والتطلعات لمواطني هذه الولاية".

واكد عمر أن القضية الرئيسية في الولاية هو تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل عملية كسب العيش لكافة المواطنين.