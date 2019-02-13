حكومة شرق دارفور الجديدة تؤدي القسم

وقال والي شرق دارفور في تصريحات عقب مراسم القسم، إن سياسة الدولة الرامية إلى تقليص الوزارات والمؤسسات ودمجها لترشيد الإنفاق العام على الدولة الذي حرصت الولاية على تنفيذه والعمل على تحقيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ولاية شرق دارفور.
واكد التزام حكومته بتقديم خدمات نموذجية في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وطالب حكومته بضرورة مضاعفة الجهود في ظل حكومة وفاق وطني.
وقال "نؤكد اننا نعمل لأجل المواطنين ليس لحزب بل نعمل في شكل فريق واحد حتى نحقق الآمال والتطلعات لمواطني هذه الولاية".واكد عمر أن القضية الرئيسية في الولاية هو تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل عملية كسب العيش لكافة المواطنين.
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