مأمون جامع يغتصب طفلة داخل مسجد بالأبيض

فجعت مدينة الأبيض بحادثة بشعة تعرضت لها طفلة ذات ثمانية أعوام، بعد أن اغتصبها مؤذن داخل حرم مسجد بحي الصفا بالمدينة. وقال مصدر إن المتهم استدرج الطفلة وأدخلها المسجد وتحول إلى ذئب بشري متجرد من الإنسانية عندما اعتدى عليها بصورة وحشية وتركها هارباً. وأشار المصدر إلى أن الطفلة أخطرت أسرتها بالحادثة عندما عثرت عليها وهي في حالة صحية سيئة، وقد الطفلة نقلت للمستشفى، وبعد إجراء الفحص تأكد وقوع حالة الاغتصاب التام، كاشفاً عن القبض على المتهم، وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (45/ب) من قانون الطفل.



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