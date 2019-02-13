رئيس البرلمان: الوطني سيرشح البشير لـ(2020)

وفي سياق آخر أكد عمر في حوار مع عدد من رؤساء الصحف المصرية بمقر إقامته بالقاهرة متانة العلاقات بين السودان ومصر، ودعا حكومتي البلدين الى الاهتمام بمصالح شعبي البلدين تحقيقاً للأهداف والمصالح التي تخدم قضاياهم، وأكد عمر تفاهم الرئيسين في البلدين في المجالات كافة .
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