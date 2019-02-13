تنشيط (٢٧٦) جمعية تعاونية لتوفير السلع بالخرطوم

شرعت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم في تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج لتطوير القطاع التعاوني بالولاية وإنشاء حاضنات وتنشيط (٢٧٦) جمعية تعاونية ذات أصول بالتنسيق مع اتحاد التعاون لتوفير السلع الاستهلاكية في أسواق البيع المخفض.

وكشفت عن تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بالتنسيق مع النيابة والشرطة والأمن الاقتصادي.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بالولاية جعفر أحمد عبدالله أن أهم المشروعات المخططة للوزارة فيما يتعلق بمعاش الناس في العام ٢٠١٩ حماية المستهلك وزيادة أسواق المنتجين والسلع الاستهلاكية الأساسية السبع وتوفير مخازن الدقيق، إضافة إلى إعداد قاعدة معلومات المنتجين والمصدرين، وتفعيل معمل متحرك ومستودع للغاز.

وأوضح عبدالله في إفادات تفصيلية حول قطاع التجارة ، أن الوزارة بدأت في مراجعة الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، واتجهت إلى وضع قاعدة بيانات للجمعيات التعاونية، وإدخال نظام شهادة مزاولة في الشركة التعاونية لمزيد من الإحاطة والمتابعة.

وأشار إلى أن التعاون الزراعي يشمل (٩) مجالات تبلغ جملة الجمعيات الزراعية فيها ٣٤٤ جمعية.



من جهته قطع مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك د. عادل عبدالعزيز أن الوزارة فعّلت عدداً من المشاريع لتخفيف العبء المعيشي على سكان الخرطوم بالتعاونيات بالسكن ومواقع العمل ومراكز البيع المنخفض والشباب ومشروع الخراف بالوزن، وكشف عن إنشاء نحو ألف مركز خلال العام الماضي.

من جانبه كشف نائب مسجل الجمعيات التعاونية ولاية الخرطوم أبوعبيدة أبوزيد علي أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة ١٥٠ جمعية، ويعمل (١٢٠) موقعاً للعاملين بالولاية.