ادم الفكي يحل حكومة الوفاق الوطني بالولاية

اصدر المهندس ادم الفكي محمد الطيب والي ولاية جنوب دارفور مرسومين ولائيين قضى الاول بإعفاء الوزراء والثاني بإعفاء المعتمدين البالغ عددهم(21) وبهذا يكون الفكي قد حل جهاز الولاية التنفيذي وقدم شكره لهم لتعاونهم بروح الفريق الواحد اثناء فترة تكليفهم . وتترقب الولاية مراسيم التعيين للحكومة الجديدة في الساعات القادمة .

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