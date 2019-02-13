السودان يكشف عن فوائده من إنشاء "سد النهضة"

وقال قسم السيد، خلال حديثه لبرنامج "البوصلة"، الذي بثته قناة "الشروق" بأن رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر، قد اتفقوا على المضي قدماً في تكملة مشروع سد النهضة، كاشفاً عن اجتماع مرتقب بين البلدان الثلاثة لبحث كيفية تكوين آلية لتشغيل السد.
وأوضح بأن الاجتماعات التشاورية حول سد النهضة مستمرة بين السودان وإثيوبيا ومصر، مشيراً إلى الدور السوداني في تقريب وجهات النظر بين أديس أبابا والقاهرة خلال فترة وجيزة.
وأفاد بأن السودان وبقيادة الرئيس البشير، ظل يطرح المبادرات التي جنبت أطراف حوض النيل الشرقي الوقوع في مشكلات بسبب إنشاء السد، منوهاً للاتفاق الثلاثي الذي جرى في الخرطوم برعاية البشير، بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المصري.وأشار خضر بأن على البلدان الثلاثة مساعدة الاستشاري، في تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة.
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