رئيس البرلمان يطمئن بالقاهرة علي صحة الميرغني

سجل رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، زيارة الي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الاصل" محمد عثمان الميرغني، زعيم الختمية في منزله بمصر الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة، للاطمئنان علي صحته. هذا وقد رافق عمر، الوفد المرافق له، بجانب سفير السودان بمصر السفير عبدالمحمود عبدالحليم واعضاء السفارة.

وتناول اللقاء الاحوال بالسودان والاوضاع مع دولة جنوب السودان وامكانية تطوير العلاقات بين الخرطوم وجوبا وتوظيفها لصالح شعبي البلدين.

من جانبه اعرب الميرغني عن سعادته بزيارة الوفد له بمنزله مشيدا بدور السفارة بمصر.

يُشار الي انه ولظروف صحية أضطر الميرغني للبقاء خارج البلاد لسنوات طويلة متنقلاً مابين العاصمة البريطانية لندن والمدينة المنورة ليستقر أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، ودرجت قيادات حزبه لزيارته وتفقده واطلاعه علي مسارات الاحداث بالبلاد.