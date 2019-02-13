رئيس البرلمان يطمئن بالقاهرة علي صحة الميرغني

وتناول اللقاء الاحوال بالسودان والاوضاع مع دولة جنوب السودان وامكانية تطوير العلاقات بين الخرطوم وجوبا وتوظيفها لصالح شعبي البلدين.
من جانبه اعرب الميرغني عن سعادته بزيارة الوفد له بمنزله مشيدا بدور السفارة بمصر.يُشار الي انه ولظروف صحية أضطر الميرغني للبقاء خارج البلاد لسنوات طويلة متنقلاً مابين العاصمة البريطانية لندن والمدينة المنورة ليستقر أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، ودرجت قيادات حزبه لزيارته وتفقده واطلاعه علي مسارات الاحداث بالبلاد.
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