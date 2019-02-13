العاملون بمجموعة دال ينفذون وقفة إحتجاجية صباح اليوم

نفذ العاملون بالقطاع الهندسي بمجموعة دال ودال الغذائية وقفة إحتجاجية صباح اليوم دعماً للثورة السودانية اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019م وقفة إحتجاجية مطالبة بتنحي البشير ورحيل حكومته وتنديدا بقتل وتعذيب المتظاهرين السلميين. وانباء تفيد بقيام جهاز أمن نظام البشير في الخرطوم باعتقال المدير العام لمجموعة دال الهندسية والمدير الإداري إضافة إلي أحد موظفين الأمن بالشركة علي خلفية الوقفة الإحتجاجية التي نظمها العاملين بالشركة صباح اليوم دعما لإنتفاضة الشعب السوداني

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