حكومة جديدة لجنوب دارفور خلال ساعات

وأشار الفكي إلى تكوين مراسيم جديدة للحكومة الجديدة خلال هذا الاسبوع.
وكان والي جنوب دارفور قد أعلن تأجيل إعلان حكومته الي ما بعد قيام الدورة المدرسية مباشرة مؤكدا اكتمال كافة الاستعدادات لقيامها تحت شعار (لا صوت يعلو فوق صوت الدورة المدرسية).وقال الوالي ان جنوب دارفور كانت حكومتها تتكون من (36) شخصا منهم 10 وزراء وعدد 5 معتمدي رئاسة و21 معتمد محلية وتم الاتفاق مع الجميع على 5 وزراء فقط منهم 3 من الوطني و2 من الأحزاب وتكون المرجعية الحزب لا القبيلة والمعيار الكفاءة.
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