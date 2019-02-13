الكهرباء: نبذل الجهود لاستمرار التيار خلال الصيف

ولم يستبعد الوزير خلال حديثه لبرنامج "البوصلة" الذي بثته قناة "الشروق" الفضائية، حدوث قطوعات نتيجة لأعطال خارجة عن الإرادة، قاطعاً بإجراء المعالجات الفورية لها، وتابع" ربما تخرج وحدة ترتيباً لأوضاع فنية ولأجل المعالجة".
وأكد بأن الكهرباء قد شهدت قفزات نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتم مد الشبكة لأغلب محليات الولايات، بيد أنه أقر بأن هناك مناطق لم تصلها الشبكة بعد خاصة في دارفور، مؤكداً وجود خطة طموحة لتغطية كل البلاد بالشبكة الكهربائية.ونبه الوزير بأن مشروع "زيرو عطش"، يُعد أبرز المشروعات الحيوية المهمة لدى الوزارة، مشيراً إلى خطط إقامة الآبار الجوفية والحفائر والسدود، مبيناً بأن استخدام الطاقة الشمسية جاء لتقليل تكلفة تشغيل الآبار الجوفية في ظل ارتفاع تكلفة "الديزل".
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