ابرزهم علي عثمان ونافع.. هؤلاء لم يوقعوا على تعديل الدستور للسماح للبشير بالترشح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” عن قائمة النواب الـ”294″ من الموقعين على مبادرة تعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لدورات مفتوحة بدلاً عن دورتين.

ولم تشمل القائمة أسماء قادة بارزين بالحزب الحاكم أبرزهم رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ونائبي الرئيس السابقين حسبو محمد عبد الله والحاج آدم يوسف، والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، ونائب رئيس مجلس الولايات إبراهيم هباني، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين، ورئيس مجلس الولايات عمر سليمان ونيس، ونائبي رئيس البرلمان بدرية سليمان، وأحمد محمد آدم التيجاني، إضافة إلى أمين حسن عمر، عائشة الغبشاوي، محمد المختار، انتصار أبو ناجمة، ومحمد الحسن الأمين.

ووقع على المبادرة من المؤتمر الوطني”230″ عضوًا أبرزهم الهادي آدم حامد، عثمان نمر، معتصم ميرغني، الفاضل حاج سليمان، رجاء حسن خليفة، عفاف تاور، سعاد الفاتح، محمد مصطفى الضو، وعبد الرحمن محمد علي.