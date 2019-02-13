أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.84 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

13/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4294

0.4315

0.4305

الجنيه الاسترليني

61.2982

61.6047

61.4514

الفرنك السويسري

47.2430

47.4792

47.3611

الدولار الكندي

35.9494

36.1291

36.0393

كرونة السويدية

5.1365

5.1622

5.1493

الكرونة النرويجية

5.5144

5.5420

5.5282

الكرون الدنماركي

7.2153

7.2514

7.2333

الدينار الكويتي

155.4828

156.2602

155.8715

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.8455

54.1148

53.9801

XAR

2004.3981

2015.1875

2009.7928