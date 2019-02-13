أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.84 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
13/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4294
0.4315
0.4305
الجنيه الاسترليني
61.2982
61.6047
61.4514
الفرنك السويسري
47.2430
47.4792
47.3611
الدولار الكندي
35.9494
36.1291
36.0393
كرونة السويدية
5.1365
5.1622
5.1493
الكرونة النرويجية
5.5144
5.5420
5.5282
الكرون الدنماركي
7.2153
7.2514
7.2333
الدينار الكويتي
155.4828
156.2602
155.8715
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0448
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.8455
54.1148
53.9801
XAR
2004.3981
2015.1875
2009.7928
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