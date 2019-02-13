أنكذب اعيننا ونصدقكم؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تابع الناس في الاسبوعين الماضيين حديث السيد وزير المالية ورئيس الوزراء عن اقتراب أمد حل أزمة السيولة وقوله إن دخول العملة الجديدة من فئة المائة والمائتين جنيه الى حيز التداول سيسهم كثيرا في حل الأزمة تدريجيا وصولا إلى الحل الجذري للمشكلة في القريب ، ويومها تحدث عن منتصف فبراير كحد أقصي وتحدث السيد مدير المخابرات الفريق صلاح قوش عن الانفراج التدريجي بداية من منتصف يناير وصولا إلى الحل التام في نهاية أبريل كحد أقصى مع إمكانية حدوث ذلك قبل هذا التاريخ .

لسنا الان بصدد الحديث عن طباعة العملة بفئاتها الجديدة وهل هذا يسهم في الحل ام لا فقد قال المختصون كلامهم في هذا الباب بما لامزيد عليه ، ولن نتحدث عن العقبات في طباعة العملة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام وان مشاكل فنية جابهت الطباعة فهذه أمور فنية نتركها لاهل الاختصاص ، ولن نتحدث عن ماشاع ونفاه البنك المركزي من مشاكل قابلت الفئة الجديدة – من فئة المائة جنيه – في الصرافات الآلية ، ولن نتطرق لحديث العديد من موظفي البنوك وغالب المواطنين عن عدم رؤيتهم بتاتا للفئات الجديدة ، كل هذا ندعه جانبا ولو تناولنا كل عنوان منها لصلح موضوعا لمقال منفصل لكننا نقول هنا ان هذه المسائل برمتها ليست إلا تكريسا للفشل الذريع ، ولا ندري كيف يقول الحزب الحاكم ان حكومة معتز نجحت وهي تنتقل من فشل الى اخر بكل أسف .

أزمة السيولة استعصت على الحل وسعر الصرف لم يستقر في الحد الذي اردتموه بل لم يصل إليه اساسا ومع ذلك ما زال المسؤولون يعدوننا باصلاح الحال فهل نكذب معايشتنا للواقع ومشاهدتنا للاحداث ومجريات الأمور ونصدقكم ؟ لا والف لا.