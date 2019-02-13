الرباط ترفض الاستهداف السعودي.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أزمة مكتومة عاشتها علاقات المغرب مع كل من السعودية والإمارات وقد خرج الخلاف مؤخرا للعلن اثر اعلان الرباط استدعاء سفيرها في الرياض للتشاور وماتبعه من استدعاء السفير المغربي لدي الامارات ، وقد سبق كل ذلك اعلان الرباط تجميد مشاركتها في الحلف الذي يشن الحرب على اليمن مما يعتبر تصدعا قويا وشرخا كبيرا في جسم هذا التحالف المهترئ أصلا ، والمغرب ليست أول دولة تخرج عليه إذ سبقتها قطر وماليزيا مما يعتبر انتكاسة كبرى للتحالف السعودي الأمريكي . المغرب من أوثق حلفاء السعودية والعلاقة بين البلدين استراتيجية وتلتقي الدولتان في رؤية واحدة مشتركة حول معظم القضايا والملفات العربية والدولية لكن المغرب ظلت تنظر باسى وحسرة إلى بعض المواقف السعودية التي لم تقبلها لكنها في النهاية لم تصل بالعلاقة الى هذا المستوي من التدهور إذ لن تنسى الرباط ماتعتبره مؤامرة خسيسة من الرياض وسعي منها لمنع المغرب من تنظيم نهائيات كأس العالم فالسعودية لم تكتف فقط بالتصويت في الفيفا ضد الملف المغربي وانما عملت على إقناع آخرين بعدم دعم المغرب مما اعتبره المغاربة موقفا ينطلق من الحسد واغضبهم التصرف السعودي لكنه لم يجعلهم يستدعون سفيرهم من الرياض ، وايضا رفضت الرباط محاولات الرياض المستميتة التي تدفعها باتجاه مقاطعة الدوحة واعتبر المغاربة أن علاقتهم بقطر أو غيرها لايكون على حساب السعودية رافضين ما رأوه وصاية غير مقبولة وهذا ايضا لم يوصلهم الى استدعاء سفيرهم في الرياض حتي جاء ما اعتبروه عدوانا لايمكن السكوت عليه ولحساسية الأمر فإن الرباط انفجرت بوجه الرياض ووصلت في ردها الي مايعتبر اخر خطوة قبل القطيعة التامة إذ لم يقبل المغاربة حديث جهات سعودية مقربة من السلطة عن الصحراء الغربية واعتبارها تحت الاحتلال وهو ما راى فيه المغرب خروجا عن الحد وتجاوزا للمسموح فاستدعي سفيره في الرياض وتحدث عن مؤامرات تحاك ضد وحدة ترابه ، وأعلن قبل استدعاء السفير عن تجميد مشاركته في الحرب على اليمن والغى اشتراكا في مناورات معلن عنها مسبقا لقوات التحالف ، وفي نفس الوقت تحدثت الأنباء عن اكتشاف عمل تخريبي يستهدف المغرب ترعاه الامارات وان المتهمين على اتصال بالاماراتيين مما استدعي سحب السفير المغربي من الامارات ، ورأت الرباط أن العاصمتين الخليجبتين الشقيقتين تآمرتا عليها وأنها بسحبها سفيريها منهما إنما تنتصر لسيادتها وكرامتها .