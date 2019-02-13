مقتل عدد كبير من أنصار الرئيس النيجيري في تجمع انتخابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مسؤولون محليون من حزب الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الثلاثاء إن عدة أشخاص قتلوا في تدافع خلال تجمع انتخابي دعما للرئيس، قبل أيام من الانتخابات التي يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.

ووقع الحادث في حفل في مدينة بورت هاركورت الجنوبية الكائنة في منطقة دلتا النيجر قلب صناعة النفط في البلاد.

وتجرى انتخابات الرئاسة في نيجيريا، أكبر ديمقراطية في أفريقيا، يوم السبت. والمنافس الرئيسي لبخاري هو عتيق أبو بكر رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس.

وعبرت جوديث أمايتشي المسؤولة المحلية عن فريق المرأة والشباب في حزب مؤتمر كل الديمقراطيين الذي ينتمي إليه بخاري عن “صدمتها الشديدة لوفاة أعضاء في الحزب في تدافع”.

ولم يذكر البيان عدد القتلى الذين قال إنهم سقطوا بعد التجمع الانتخابي.

وأحيانا ما تقع حوادث في التجمعات السياسية في نيجيريا والتي عادة ما تكون مزدحمة.

وكان بخاري قد قدم تعازيه في الأسبوع الماضي بعد مقتل أنصار له في تدافع أثناء تجمع انتخابي في ولاية تارابا بشرق البلاد. عربي21

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