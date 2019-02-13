عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة الزعيم

ارتياح الجهاز الفني لتألق العقرب وتيري. ….الفريق يعسكر وحوافز ضخمة في إنتظار اللاعبين

اجتماع حاشد لقطاع جماهير المريخ. ….المولودية يصل فجرا. …والكاف يردع الهلال بغرامة 30 ألف دولار

أمين عام المريخ يخرج من عزلته بتصريحات ناريه : قريش : لن اترشح مجددا. ….وسأستريح للأبد

صحيفة الجوهرة الرياضية

فى الجولة الثانيه بمجموعات الكونفدراليه اليوم ، هلال التحدى يصارع “نكانا” الزامبي

-الازرق يضع اللمسات الاخيرة تحت الأمطار ..يتدرب بعزيمه واصرار ..ويستعد بسلاح التكتيك لخطف الانتصار

-الزعفورى : نخطط للخروج بالفوز ..”شامبيشى” : درست المنافس جيدا ونملك القدرة على هزيمته ..وكاف” يغرم الهلال 30 الف دولار

-المريخ يستقبل مولودية فجرا ..ينتظم فى معسكر مغلق والمجلس يحفز اللاعبين ب ٢ مليار قبل لقاء السبت

-البعثه الادارية تحتاط باحزية المطر

-البعثه الادارية تخاطب اللاعبين

-اطفال ونساء الجاليه يدعمون اللاعبين

-الاستئنافات تعلق لقاء هلال الابيض والامل عطبره

-سفير السودان بزامبيا : الهلال قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه

-جدية وحماس بمران صقور الجديان وحمد كمال ينزل الميدان رسميا

–سفارة السودان بزامبيا تزود الزعفورى باشرطه مباريات مهمه لنكانا القنصل حق الله : الهلال قادر على الخروج بنتيجه ايجابيه ومانقوم به واجب وطنى ..اكثر من مائة سودانى جاهزون لتحفيذ اللاعبين وهطول الامطار المستمر لاتسبب ازعاجا

صحيفة لصدى

بعثة المولودية تصل فجرا وتحل بكورنثيا. ….والرئيس يحذر من خطورة المريخ

المريخ يواصل تحضيراته للمولودية ويتدرب في غياب العجب

شداد : لجنة الاستئناف غير مختصة ببرمجة أو تأجيل المباريات التنافسية

المريخ يتدرب في غياب العجب

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صحيفة المشاهد

حامل لواء الكرة السودانية في مهمة شرسة في الاحراش الافريقية

الهلال يبحث عن الانتصار خارج القواعد وصاحب الارض يراهنون على الجمهور والملعب

نكانا الزامبي يسعى للحفاظ على رقمه القياسي امام الهلال

جمال سالم: الهلال جاهز لتقديم مباراة جيدة امام نكانا اليوم

الزعفوري: تفوقنا علي الاشانتي كوتوكو ولا نخشي نكانا

تقرير: الكرة الزامبية.. تواجد كثيف لانديتها في البطولات الافريقية

مدافع نكانا لـ’’المشاهد’’: الثقة والاصرار واحترام الهلال ستقودنا للفوز

زيسكو الزامبي في صدام ناري على ملعب الاشانتي كوتوكو اليوم

لاعب الاشانتي لـ’’المشاهد’’: ردنا علي مدرب زيسكو سيكون في الميدان

’’الكاف’’ يوقع غرامية مالية )30( ألف دولار على نادي الهلال

’’صهيب الثعلب’’ يتعالج بدبي بمبادرة من مجموعة ’’هلالاب حول العالم’’

رسمياً: لجنة المسابقات تعلق مباراة الأمل عطبرة والهلال الأبيض

شداد: لجنة الاستئنافات ليس لها اي اختصاص فيما يخص البرمجة

بعثة مولودية تصل الخرطوم اليوم واللاعبون متفائلون بالتأهل

التبلدي يصدر بيانا غاضبا.. يدين تخبط لجان اﻻتحاد.. ويطالب باستقالة المسابقات

انطلاقة ورشة الأكاديميات والمدراس السنية بالجمعة في الأكاديمية

جدية وحماس بمران صقور الجديان وحمد كمال رسمياً بالميدان

إجتماع مهم بين قيادات الاتحاد العام ولجنة المنتخبات واتحاد الخرطوم

عودة شداد وأبوسن بعد مشاركة ناجحة في ورشة وافتتاح مكتب التطوير بأثيوبيا

ود هاشم سنار ينهي عقد ’’عزيز ادو’’ المدرب الاطول عمرا في تاريخ الفريق

الاهلي المصري يسقط امام سيمبا بهدف وحيد

الترجي يفوز على أورلاندو وينفرد بصدارة المجموعة الثانية

الأفريقي التونسي يتعادل مع مازيمبي بدوري الأبطال

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