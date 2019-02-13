شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الأخبار مسؤول: ارتفاع عجز الميزان التجارب لـ”5.8″ مليار دولار تدوين”412″ بلاغًا ضد”965″ متهمًا في الاحتجاجات مساعد الرئيس يدعو حاملي السلاح للحوار وثيقة تثير أزمة بين نواب الاختصاصيين ومجلس التخصصات الطبية جهاز الأمن يلقي القبض على أكبر مهربي البشر بولاية كسلا مذكرة تفاهم بالجنينة لتفعيل تجارة الحدود السوداني المراجع: تجاوزات أدّت لتآكل”98.1″ من رأس مال شركة مطار الخرطوم مدير الإحصاء يكشف لـ”السوداني” أسباب انخفاض معدل التضخم تفاصيل جديدة في محاكمة”14″ متهمًا بالتلاعب في أموال الأدوية مجلس الدعوة: لا نتدخل في خطب الأئمة بالمساجد التيار 40%” نسبة العجز بمياه ولاية البحر الأحمر مجلس الدعوة: تراجع الغلو والتطرف بنسبة”80%” لجنة قانونية لمتابعة قضية وفاة المعلم أحمد الخير تقرير شرطي يكشف ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية صدمة في الجزائر بعد ذبح طالب في غرفته الانتباهة “412” بلاغًا ضد”965″ محتجًا توقيف أخطر مهرب بشر في كسلا..ضبط كميات من التقاوي الفاسدة “الانتباهة” تنشر أسماء أبرز نواب”الوطني” غير الموقعين على تعديل الدستور مؤذن يغتصب طفلة داخل مسجد بالأبيض الصحة: العاصمة خالية من حمى”الكنكشة” و”الضنك” الإصلاح الآن: الوطني سيقبل بـ”الحكومة الانتقالية” آخر لحظة الميرغني: معالجة الأوضاع تحتاج إلى الحكمة والحزم رئيس البرلمان: الوطني سيرشح البشير بـ”2020″ النائب الأول يتعهّد بعدم تشريد عمال ميناء بورتسودان إعلان مسؤول بالمركزي في قضية التلاعب بأموال الدواءط استدعاء السفير العماني بشأن قضية المعلمين المعارين الصيحة السجن والغرامة لمتظاهرين وإطلاق سراح العشرات لجنة الأمن بالبرلمان: الاحتجاجات مطلبية وعلى الحكومة الاستجابة لتطلعات الشباب تطورات جديدة في قضية شركات الأدوية الوهمية البرلمان يشكك في انخفاض التضخم ويشكل لجنة لدراسة منشور الإحصاء تخصيص”1000″ وظيفة للقطاع الصحي سنويًا بالخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.