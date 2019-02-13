سيرغي لافروف يحذر بومبيو من التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة من عواقب التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا بما في ذلك احتمال التدخل العسكري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، حسب بيان صادر عن الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن لافروف وبومبيو تبادلا وجهات نظر بلديهما حيال مستجدات الأوضاع في كاراكاس.

وأعرب لافروف عن استعداد بلاده لمناقشة أحداث فنزويلا في الأمم المتحدة.

كما انتقد الوزير الروسي خطط الولايات المتحدة الرامية لتشديد العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ”غوايدو”، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

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