محاكمة طالب بسرقة روشتات طبية وصرف أدوية مخدرة بمستشفى شهير

الخرطوم: آيات فضل

كشف متحري يتبع إلى شرطة مكافحة المخدارت بمحكمة الإرهاب شمال أمس (الثلاثاء) تفاصيل محاكمة طالب يدرس بجامعة معروفة يواجه اتهاماً بسرقة روشتات طبية من مستشفى خاص، وصرف بموجبها أدوية وعقاقير مخدرة.

وقال المتحري لدى مثوله أمام قاضي محكمة د.”إسماعيل إدريس” إن الشاكي كان قد أفاد بأنه ضبط بحوزة المتهم على (10) حبات مخدرة بالشارع العام جوار مستشفى شهير ببري بعد مبايعة صورية بشراء (4) حبات بقيمة (600) جنيه، وأضاف أنه بعدها جرى استجواب المدير الطبي بالمستشفى التي صرفت منها الأدوية، ومن جهته أقر بفقدان عدد من الروشتات والأختام من داخل المستشفى، وأشار المتحري إلى أنهم خاطبوا الإدراة العامة للصيدلة والسمووم بالخصوص، مقدماً مستندات اتهام تثبت ذلك.

وأضاف المتحري أن المتهم أقر في أقواله بيومية التحري بأنه ذهب إلى المستشفى المعني لزيارة مريض وسرق روشتتين مختومتين بختم المستشفى وتحصل بموجبها على الدواء.

و حددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الجاري لسماع شهود الاتهام.