وثيقة تثير أزمة بين نواب الاختصاصيين ومجلس التخصصات الطبية

الزم المجلس القومي للتخصصات الطبية منسوبيه ” نواب الاختصاصين” بالتوقيع على اقرار بعدم الامتناع عن تقديم الخدمة ، وحوت الوثيقة تعهداً بعدم العودة لمثل هذا السلوك مرة أخرى ــ في اشارة إلى الاضراب ــ بجانب تعرضهم للعقوبة وقف قانون التدريب حال التوقيع واحالتهم لجهات أخرى مختصة ، وتضمنت الوثيقة توقيع شاهدين مع اثبات شخصية واعتبر أطباء الاجراء اذلالا ومحاولة محاصرتهم من الجوانب كافة ، واتهموا قيادة المجلس بتنفيذ اجندة مخطط لها مسبقاً .

ووصف رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية بروفسير حسن أبو عائشة الحديث عن تنفيذ اجندة سياسية بغير الصحيح ، وقال أن التعهد الاخير ليس سياسياً ولم يتحدث عن عقوبات بل هو من صميم خصص المجلس ويصب في العملية التدريبية ، وردد أن الغرض من الوثيقة المطروحة حمايتهم وارجاعهم لمواقع عملهم سيما وأن المؤسسات اشترطت عدم العودة للاضراب مره أخرى

وقال بحسب صحيفة الأخبار أن الإجراء شأن اداري بين موقع التدريب والمجلس القومي ولا يخضع لمشاورة المجالس المختصصة ، وقلل من مقاطعة نواب الاختصاصيين للتوقيع وأضاف أن الأمر يضرهم في المقام الأول بتأخير زمن لتدريب ، وأشار إلى التخلي عن التوقيع حال الرجوع للعمل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)