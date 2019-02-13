هيئة الجمارك تكشف تقرير الإعفاءات الجمركية للعام السابق

قالت هيئة الجمارك إن قيمة الواردات المعفاة خلال العام السابق بلغت (30.020.40) مليون جنيه، بينما بلغت الرسوم المعفاة من رسم الوارد للعام السابق (6.772.70) مليون جنيه، بما تعادل (1.115.70) مليون دولار، بينما بلغت جملة الإعفاءات (1.667.80) مليون دولار.
وكشفت الهيئة في تقريرها حسب صحيفة السوداني أمس، أن الواردات بقانون الاستثمار بلغت (20.082.60) مليون جنيه بما يعادل (1.115.70) مليون دولار، بلغت فيها الإعفاءات (4.420.60) مليون جنيه، فيما وصلت قيمة واردات اتفاقية الكوميسا (3.661.20) مليون جنيه بما يعادل (203.40) مليون دولار أعفى منها (911.60) مليون جنيه.
وبحسب التقرير بلغت واردات الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الولية (1.893.60) مليون جنيه بما يعادل (105.20) مليون دولار وصلت الإعفاءات فيها لـ(571.30) مليون جنيه، أما الواردات للمادة (54) من قانون الجمارك فقد وصلت لـ(2.698.20) مليون دولار أعفى منها ما قيمته (471.00) مليون جنيه.
ووصلت الواردات للمادة (186) من قانون الجمارك لـ(250.20) مليون جنيه بما يعادل (13.90) مليون دولار بلغ فيها الإعفاء مبلغ (62.70) مليون جنيه، فيما وصلت واردات الاتفاقية الثنائية بين السودان وأثيوبيا مبلغ (669.60) مليون جنيه بما يعادل (37.20) مليون دولار أعفى منها (218.60) مليون جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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