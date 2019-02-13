أسماء أبرز نواب “الوطني” غير الموقعين على تعديل الدستور

تحصلت مصادر على قائمة النواب الـ(294) من الموقعين على مبادرة تعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشيح لدورات مفتوحة بدلاً عن دورتين. ولم تشمل القائمة أسماء قادة بارزين بالحزب الحاكم أبرزهم رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ونائبي الرئيس السابقين حسبو محمد عبدالرحمن والحاج آدم يوسف والنائب الأول السابق علي عثمان ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، ونائب رئيس مجلس الولايات إبراهيم هباني، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عزالدين، ورئيس مجلس الولايات عمر سليمان ورئيس ونائبي رئيس البرلمان بدرية سليمان واحمد محمد آدم التجاني، إضافة إلى (أمين حسن عمر، عائشة الغبشاوي، محمد المختار، انتصار أبوناجمة، ومحمد الحسن الأمين).

وبحسب صحيفة الانتباهة وقع على المبادرة من المؤتمر “230” عضواً أبرزهم “الهادي آدم حامد، عثمان نمر، معتصم ميرغني، الفاضل حاج سليمان، رجاء حسن الخليفة، عفاف تاور، سعاد الفاتح، محمد مصطفى الضو، وعبدالرحمن محمد علي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)