“شكر الله عز الدين”: تأخر زواجي ليس له علاقة بصدمة عاطفية

أكد الفنان “شكر الله عز الدين” في تصريحات خاصة أن تأخر زواجه لاعلاقة له بأي (صدمة عاطفية) كما ظل يردد البعض، وزاد أن السبب الرئيسي خلف ذلك الأمر هو انشغاله الشديد بمشروعه الفني والذي يكرس له كل حياته، وأضاف ضاحكاً:” أنا طوالي في حالة نقاش مع الوالدة بسبب الموضوع دا، لكن خلاص بقول ليها هانت “.

أيضا سألت “شكر الله” عن لقب (الكازنوفا) الذى اشتهر به، وهل تم اطلاق ذلك اللقب عليه بسبب كثرة علاقاته العاطفية ليجيب بسرعة:” أولاً أنا لست من هواة العلاقات العاطفية المتعددة، فذلك سلوك خاطئ، والفنان تحديدا يجب ألا يمارس مثل ذلك السلوك لأنه في الاصل كتلة من الأحاسيس “، وزاد:” لقب الكازنوفا أطلقه علي المعجبين، وأنا أعتز به “.

على سياق منفصل، تحدث “شكر الله” عن تجربته في إنتاج أوبريت (عشان بلدنا) والذى وجد صدى واسع لدى الجمهور، مشيرا إلى أنه في البدء يتقدم بشكره العميق لكل اصدقاءه الفنانين الذين شاركوا في ذلك العمل الضخم والمكون من جزئين، مضيفا:” التجربة أعتز وافتخر بها، بالرغم من الظلم الاعلامي الذي مورس عليها “.

وزاد :” بعد فراغي من إنتاج العمل تخيلت أن القنوات الفضائية ستتهافت لعرض ذلك العمل على شاشاتها، لكني فؤجئت بانني أطارد تلك القنوات من أجل عرض العمل وذلك أمر عجيب”، كما تحدث شكر الله عز الدين وبحسب موقع خرطوم ستار عن تجربته المميزة جداً في فيديو كليب (لوليتا)، الذى حظى بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الفيديو الذي قام بانتاجه على نفقته الخاصة قبل سنوات.

وقام بإهداءه لشعب جنوب السودان، وفي هذه النقطة يقول:” أردت من خلال ذلك الفيديو أن اؤكد لكل العالم أننا برغم الانفصال لانزال شعباً واحداً، وأن قلوبنا لازالت تحمل ذات نبض الوطن الكبير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)