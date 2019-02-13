“أسامة جنكيز” : “زاكر” مابطلع الشارع إلا سوريا تسخن

“اسامة جنكيز” ، مجرد ذكر هذا الاسم يجعلك تبتسم لا شعوريا نظرا للاعمال الكوميدية المميزة التي قدمها هذا الي جانب قيامه بالعديد من الاعمال الدرامية الجادة علاوة على ظهوره رفقة الفنان الشاب احمد البنا ، جنكيز شخصية لطفيفة وودودة ، تحدثنا اليه وخرجنا منه بالافادات التي تطالعونها عبر الحوار التالي ..

* من هو جنكيز ، الكوميدي ، الدرامي الجاد ام كل ماذكر صحيح ؟

انا خريج دراما ومسرح بدرجة امتياز وسبق لي الظهور في العديد من الادوار المختلفة وفي اعتقادي أن الاختلاف يصنع الممثل المميز.

* من اين جاء لقب جنكيز ؟

جنكيز كانت أول شخصية اقوم بتجسيدها ولذلك ارتبطت هذه الشخصية بأسمي الي يومنا هذا.

ظهرت مؤخرا في فيديو كليب أغنية بالرقبة ، حدثنا قليلا عن هذه التجربة

تربطني علاقة مميزة بالفنان احمد البنا ولذلك عندما طلب مني الظهور في هذه الاغنية لم اتردد مطلقا وهنا لابد من الإشارة الي أن احمد البنا يعتبر احد الفنانين الشباب المبدعين.

* ظهورك مع احمد البنا هل يعني اتجاهك لمجال الفيديو كليب ؟

كما ذكرت لك مسبقا فأنا لا احصر نفسي في مساحة ضيقة لانني اعشق الاختلاف ولا أذيع لك سرا أن قلت لك انني بصدد الظهور مع الفنان منتصر هلالية والفنانة هدى عربي.

* ظهورك مع احمد البنا ومن ثم مع ظهورك المنتظر مع منتصر هلالية وهدى عربي هل يعني بأنك يمكن أن تتجه لمجال الغناء ؟

كل شيء وارد سيما وانني اعشق الاختلاف ومن الممكن أن اصبح فنانا في يوم من الايام ( انا لو غنيت حقيبة بكسر الدنيا ).

* تقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل عائلة مؤسسة ، حدثنا قليلا عن هذا المسلسل ؟

المسلسل درامي كوميدي يناقش قضايا اجتماعية ويعرض قضايا مختلفة ويعمل على معالجتها.

* الدراما السودانية ضعيفة ، ماتعليقك ؟

لا اتفق معك في هذه الجزئية ، السودان ذاخر بالعديد من المواهب في مختلف المجالات الدرامية.

*مع ذلك الدراما السودانية بعيدة كل البعد عن المشاهد السوداني ، ماهي المشكلة ؟

المشكلة تكمن في ضعف الانتاج وبالتالي فأن المشكلة مادية في المقام الاول ومن هنا اتقدم بالشكر لشركة الاندلس التي تقوم بأنتاج مسلسل عائلة مؤسسة.

*على ذكر شركة الاندلس ، في اعتقادك ما الذي يدفع شركة أجنبية للاستثمار في الدراما في السودان ؟

المخرج ابوبكر الشيخ يقوم بأخراج العديد من الاعمال لهذه الشركة وبحكم علاقته بها قام بعرض سيناريو المسلسل على الشركة فوجد السيناريو القبول والاستحسان من مسئولي الشركة الامر الذي دفعهم للقيام بعملية الانتاج.

*نعود بك قليلا للجانب الكوميدي ، بكل تأكيد فقد عايشت العديد من المواقف الطريفة ، حدثنا عن احد هذه المواقف ؟

بكل تأكيد المواقف عديدة واذكر منها اننا كنا في سوريا لتقديم بعض الاعمال للجالية السودانية هناك وكانت الاجواء باردة جدا وكنا عندما نخرج للتسوق نترك زميلنا زاكر سعيد بالفندق (زاكر بخاف شديد من البرد وكان طوالي بتغطى بـ(7) بطاطين وبقول لينا انا مابطلع معاكم الا سوريا تسخن).

اخيرا ماذا تود أن تقول ؟

اؤكد للجميع أن الدراما السودانية بخير وادعوهم لمتابعة مسلسل عائلة مؤسسة في شهر رمضان المبارك.

أجراه: محمد يوسف

الخرطوم (الخرطوم ستار)