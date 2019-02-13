الولايات المتحدة تدين استخدام العنف بالسودان واقتحام المساجد

و عبرت السفارة عن قلها إزاء لجوء قوى الأمن للعنف بصورة متكررة بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والضرب ودخول المساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل وغيرها من الأماكن التي يجب أن تكون مواقعا للسلامة.
حثت كذلك على إطلاق سراح قادة المعارضة ونشطاء حقوق الانسان والمتظاهرين السلميين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز.
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