الولايات المتحدة تدين استخدام العنف بالسودان واقتحام المساجد

ادانت سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم هجوم القوات الأمنية على المساجد والمستشفيات لملاحقة المتظاهرين سلميا، وشددت السفارة في بيان على أن إجراء تحقيق شفاف ومستقل في مقتل المعلم أحمد الخير ومحاسبة المتورطين سيؤدي إلى تغيير في معاملة الحكومة للمحتجزين.

و عبرت السفارة عن قلها إزاء لجوء قوى الأمن للعنف بصورة متكررة بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والضرب ودخول المساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل وغيرها من الأماكن التي يجب أن تكون مواقعا للسلامة.