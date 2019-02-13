واعتبر النواب في بيان حمل أسماءهم قرار إخلال النواب إجحافاً واضحاً في حق الأطباء وتعدي صريح على حقوقهم الدستورية .
وأكدوا رفضهم القاطع التوقيع على الإقرار الصادر من مجلس التخصصات مطالبين بتوفيق أوضاعهم بما يحفظ حقوق النواب ومستوى التدريب.
كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من 300 من نواب اختصاصي الجلدية والتناسلية ينسحبون من مستشفى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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