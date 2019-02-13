اكثر من 300 من نواب اختصاصي الجلدية والتناسلية ينسحبون من مستشفى الخرطوم

أعلن أكثر من 300 من نواب اختصاصي الجلدية والتناسلية الإنسحاب من مستشفى الخرطوم وأمدرمان تضامناً مع 31 من النواب تم إخلاء سبيلهم من المستشفيين بسبب إضرابهم عن الحالات الباردة .

واعتبر النواب في بيان حمل أسماءهم قرار إخلال النواب إجحافاً واضحاً في حق الأطباء وتعدي صريح على حقوقهم الدستورية .

وأكدوا رفضهم القاطع التوقيع على الإقرار الصادر من مجلس التخصصات مطالبين بتوفيق أوضاعهم بما يحفظ حقوق النواب ومستوى التدريب.