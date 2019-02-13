عناوين الصحف الرياضية الأربعاء 13 فبراير 2019م

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

- فى الجولة الثانيه بمجموعات الكونفدراليه اليوم ، هلال التحدى يصارع "نكانا" الزامبي

-الازرق يضع اللمسات الاخيرة تحت الأمطار ..يتدرب بعزيمه واصرار ..ويستعد بسلاح التكتيك لخطف الانتصار

-الزعفورى : نخطط للخروج بالفوز .."شامبيشى" : درست المنافس جيدا ونملك القدرة على هزيمته ..وكاف" يغرم الهلال 30 الف دولار

-المريخ يستقبل مولودية فجرا ..ينتظم فى معسكر مغلق والمجلس يحفز اللاعبين ب ٢ مليار قبل لقاء السبت

-البعثه الادارية تحتاط باحزية المطر

-البعثه الادارية تخاطب اللاعبين

-اطفال ونساء الجاليه يدعمون اللاعبين

-الاستئنافات تعلق لقاء هلال الابيض والامل عطبره

-سفير السودان بزامبيا : الهلال قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه

-جدية وحماس بمران صقور الجديان وحمد كمال ينزل الميدان رسميا

--سفارة السودان بزامبيا تزود الزعفورى باشرطه مباريات مهمه لنكانا القنصل حق الله : الهلال قادر على الخروج بنتيجه ايجابيه ومانقوم به واجب وطنى ..اكثر من مائة سودانى جاهزون لتحفيذ اللاعبين وهطول الامطار المستمر لاتسبب ازعاجا.

صحيفة الملكي :

الهلال الكونفدرالي في نزال التحدي امام ناكاانا الزامبي

وسط اجواء ماطرة الهلال يضع اللمسات الاخيرة في التدريب الختامي يتحسس معشب الملعب

الطريفي الصديق رئيس البعثة يخاطب اللاعبين والبعثة الادارية تحتاط بأحذية المطر

حسين الجريف يعلن الجاهزية ويعد بتصميم اللاعبين علي انتزاع الانتصار

مدرب ناكانا الزامبي لدينا الدافعية والمقدرة لهزيمة الهلال

الزعفوري هزمنا الاشانتي القوي وفريقي جاهز للخروج بنتيجة جيدة امام ناكانا

عدد مقدر من السودانيين يدعموا هلال الملايين والسفارة تسخر منسوبيها لخدمة الهلال

الكاف يغرم الهلال ثلاثين الف دولار.

صحيفة الصدى :

بعثة المولودية تصل فجرا وتحل بكورنثيا. ....والرئيس يحذر من خطورة المريخ

المريخ يواصل تحضيراته للمولودية ويتدرب في غياب العجب

شداد : لجنة الاستئناف غير مختصة ببرمجة أو تأجيل المباريات التنافسية

المريخ يتدرب في غياب العجب

صحيفة الزعيم :

قريش : لن اترشح مجددا وسأستريح للأبد

ارتياح الجهاز الفني لتألق العقرب وتيري. ....الفريق يعسكر وحوافز ضخمة في إنتظار اللاعبين

اجتماع حاشد لقطاع جماهير المريخ. ....المولودية يصل فجرا. .والكاف يردع الهلال بغرامة 30 ألف دولار

أمين عام المريخ يخرج من عزلته بتصريحات ناريه : قريش : لن اترشح مجددا.وسأستريح للأبد.

■ الــعنــاويـــــن الــمحــليـــــة

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية الأربعاء 13 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.