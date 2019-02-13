موظفو دال الغذائية يحتجون والامن تعتقل طبيبن بمدني

نظم موظفو شركة دال الغذائية امس الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مكاتب مصنع الكولا ومصنع سيقا بالخرطوم مطالبين برحيل النظام ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم في البلاد.

وحمل الموظفون لافتات تطالب بتنحي البشير وإسقاط النظام كما رددوا هتافات تطالب بالرحيل الفوري للنظام والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين. وأضاف الموظفون في هتافاتهم.

وعلي صعيد اخر اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدني طبيبين ، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الكوادر الطبية أمس الثلاثاء، أمام مستشفى مدني التعليمي ، استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وأمهل بيان صادر من لجنة أطباء ولاية الجزيرة السلطات ، مدة ساعتين للإفراج عن الطبيبين ، وهددت اللجنة الدخول فى اضراب شامل حال عدم إطلاق سراحهما.

وندد البيان بأسلوب القمع والعنف الذي تمارسه الأجهزة ضد الأطباء ، وغيرهم من شرائح المجتمع ، معتبراً الوقفات الاحتجاجية حقاً مشروعاً للأطباء ، وأعلنت اللجنة وقوفها بقوة ضد أي ضرر يصيب الأطباء .

وطالب البيان بعدم التعرض للأطباء بتلك الأساليب المنفية لاحترام المهنة.