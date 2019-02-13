موظفو دال الغذائية يحتجون والامن تعتقل طبيبن بمدني

وعلي صعيد اخر اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدني طبيبين ، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الكوادر الطبية أمس الثلاثاء، أمام مستشفى مدني التعليمي ، استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
وأمهل بيان صادر من لجنة أطباء ولاية الجزيرة السلطات ، مدة ساعتين للإفراج عن الطبيبين ، وهددت اللجنة الدخول فى اضراب شامل حال عدم إطلاق سراحهما.
وندد البيان بأسلوب القمع والعنف الذي تمارسه الأجهزة ضد الأطباء ، وغيرهم من شرائح المجتمع ، معتبراً الوقفات الاحتجاجية حقاً مشروعاً للأطباء ، وأعلنت اللجنة وقوفها بقوة ضد أي ضرر يصيب الأطباء .
وطالب البيان بعدم التعرض للأطباء بتلك الأساليب المنفية لاحترام المهنة.
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