قرى العودة الطوعية بشرق دارفور تفتقد للخدمات الأساسية بما فيها المياه

قال رئيس اللجنة العليا لمخيمات النازحين، بولاية شرق دارفور، محمد ابراهيم دبوق، إن قرى العودة الطوعية تشهد استقراراً. وأضاف دبوق، وفقاً لسونا، أن اللجنة العليا لمخيمات النازحين، تسعى جاهدة للمسح وإنشاء قاعدة بيانات حتى تسهم في كيفية تقديم الخدمات الإنسانية في الولاية. وأشار رئيس اللجنة العليا لمعسكرات النازحين بالولاية، إنه طالب حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال العمل الانساني بتوفير الخدمات الأساسية في قرى ومناطق العودة الطوعية، خاصة المياه.

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