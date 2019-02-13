جراري الجزار يجمل (الزول العاجبنا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم الفنان محمد الجزار تجربة غنائية جديدة مستوحاة من تراث شمال كردفان حيث اعتمد فيها على إيقاع الجراري المشهور بالمنطقة والذي يعتمد على الأداء الصوتي بجانب إيقاع الصفقة الجماعية للكورس المشارك في الغناء حيث استفاد من التقنية الحديثة في التنفيذ الموسيقي موظفاً الأصوات البشرية لصالح التجربة.

الأغنية الجديدة عنوانها (الزول العاجبنا) نالت استحسان المتابعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق عدد منهم معبرين عن إعجابهم بالتجربة حيث قال أحد المعلقين:(محاولة حسنة لكن الجراري ما عايز تغيير كتير لو تعاملت معاه ببساطة كان بكون أروع من كده) بينما ذكر معلق آخر : ( بالتوفيق يا الجزار … أرمي قدام)

كلمات الأغنية البسيطة جاءت ملائمة للبيئة التي تمارس مثل هذا الضرب من الأغنيات الشعبية وللإيقاع ويقول مطلعها:

الزول العاجبنا

غرامو واجبنا ليه يا دنيا ليه تعملي كدا