نائبة البرلمان السوداني تذهب متخفية لعزاء أسر شهداء المظاهرات (تفاصيل)

أطلقت نائب رئيس البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) عائشة محمد صالح نداء لمدير جهاز الأمن صلاح عبد الله (قوش) لتوجيه قواته للتصرف باتزان مع المتظاهرين، في ذات الأثناء التي أكدت فيها ذهابها (متخفية) لتقديم واجب العزاء لكل قتلى المتظاهرين.

واعترفت عائشة أنها دخلت في حالة فقدان وعي (غيبوبة)، بعد سماعها خبر مقتل معلم (خشم القربة) لبشاعة الحادثة.

وأضافت : ( مقتل معلم يعني مقتل أمة)، وقالت عائشة إن البرلمان ليس ببعيد عن معاناة المواطنين، وأضافت : ” نحن كذلك نعاني نذهب للبنوك والحكاية دي ضاقت بينا لانجد سيولة للشراء وأحياناً نذهب للبنوك لاستجداء مدرائها للحصول على مبالغ ضئيلة ولا نحصل عليها”. وقطعت بأن حل الأزمة الحالية يكمن في الحوار مع قادة المظاهرات بحسب صحيفة الانتباهة. وقالت إنه كان على السلطات استلام مذكرات المحتجين منذ اليوم الأول للمظاهرات ومعرفة مطالبهم.

(كوش نيوز)