وزير سوداني يكشف مفأجاة عن شعار احتجاجات السودان “حرية سلام وعدالة والوحدة خيار الشعب”

تحدث وزير الإعلام السوداني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الأمين السياسي لحزب العدالة الأصل بشارة جمعة أرو عن قصة شعار “حرية سلام وعدالة والوحدة خيار الشعب” حيث كشف بانه شعار حزبه وليس كما هو متداول بأنه شعار الحزب الشيوعي السوداني .

وقال أرو إن هذا الشعار هو جزء من قصيدة أسمها (البرجوكي) كتبها شاعر الحزب “يوسف البدري” من أبناء منطقة بارا بولاية شمال كردفان ولفت لمراحل إنتاج القصيدة التي سبقتها مقالات كتبها الراحل “مكي علي بلايل” أبان اتفاقية نيفاشا عندما شعر أن الجنوب في طريقه للانفصال، وتم تأسيس رؤية للحزب في ذلك الشأن فجاءت القصيدة التي باتت ثابتة في نداوات الحزب وفعالياته السياسية .

وزاد وفق صحيفة الأخبار: لكن عندما أصبح الشعار حديث العامة لم نتمسك بأنه ملكنا لأننا ننتج الأفكار والآن نقول ذلك للحقيقة والتاريخ .