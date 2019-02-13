قرار جديد يخص الهلال الأبيض والأمل عطبرة

أوقفت لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد العام لكرة القدم، قرار لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم الخاص بتسليم مجلسي إدارة هلال الأبيض والأمل عطبرة وخوض الأخير مباراته أمام هلال الأبيض في عطبرة دون جمهور.

وجاء قرار الاستئنافات قاضياً بقبولها للاستئناف المقدم من مجلس إدارة نادي الأمل عطبرة القاضي بأن يخوض الفريق مُباراته أمام هلال الأبيض بدون جمهور والتي كانت الخميس الماضي، وجاء قرار اللجنة بعدم قبول الاستئناف.

وبالمُقابل أجّلت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم المباراة التي كان من المقرّر لها مساء اليوم على ملعب إستاد الخرطوم الى حين عقد اجتماعها الذي قررت له ظهر غدٍ الأربعاء بمباني الاتحاد في الخرطوم.