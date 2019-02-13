الدوري المصري على صفيح ساخن بعد قرارت اتحاد الكرة الأخيرة

يرى أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن قرار اتحاد الكرة بتحديد يوم 28 فبراير الجاري موعدا لمباراة فريقه ضد الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر هو قرار جيد وسيلتزم به.

وكان اتحاد الكرة قد حدد يوم 28 موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، بعدما تم تأجيل مباراة الفريقين في نفس اليوم في الدوري لأجل غير مسمى.

وقال عفيفي، خلال تصريحاته عبر برنامج الماتش على قناة "صدى البلد": "نحن كناد منافس على الدوري وجدنا أنه غير عادل أن نواجه الأهلي مرتين قبل أن يواجه الزمالك وكان هناك مطالبة أخرى لم تكن بنفس الحدة وهي أن البطولة الأقدم في مصر تدخل دور الـ8 وهناك مباراة في دور الـ16 لم تلعب!".

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وأضاف: "لا يعنينا البيان الذي صدر وهو ما يسمى بالتاريخي لكننا نلتزم بقرار اتحاد الكرة وما يهمنا الأن هو تحقيق مطلبنا، ومستعدين لمواجهة الأهلي غدًا بالشكل المناسب".

وأكمل: "اتحاد الكرة انحاز للعقلانية وللعدل وليس بيراميدز، لكن هل الأهلي سليتزم بالبيان المسمى بالتاريخي ولن يخوض مباراة الكأس أم سيشارك؟ لنرى".

وتابع حديثه: "مباراة الدور الثاني من المفترض أن تكون بدون جماهير، الدور الأول أقيمت بهذا الشكل، وفقًا لمبدأ تكافوء الفرص".