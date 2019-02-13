التحالف العربي يُغير على ميليشيا الحوثي في حجور بحجة

تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بعد معاودتها الهجوم على جبال في جبهة حجور بمديرية كشر في محافظة حجة.

وأكد مصدر يمني محلي، أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي مساء أمس الإثنين، على جبل الشاحي في قريات العبيسة باء بالفشل أمام صمود مقاتلي بني ريبان حجور، وتكبد الميليشيا خسائر في الأرواح، وفق ما ذكر موقع "2 ديسبمر" اليوم الثلاثاء.

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وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح وأسر العشرات من مسلحيها، وإعطاب عربة مصفحة.

ومن جهة أخرى، استهدفت غارات جوية للتحالف العربي الثلاثاء، مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في المنطقة أدت إلى مصرع وجرح عدد من مسلحي الميليشيات، وتدمير آليات تحمل ذخائر وأسلحة.