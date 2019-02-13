مظاهرات فى كتالونيا ضد محاكمة قادة انفصاليين بمدريد

اخبار الخليج 365 365/ احتشد نحو 6000 شخص في ساحة كتالونيا في برشلونة، اليوم الثلاثاء، للتنديد بما أسموه بـ"الخزي" لمحاكمة 12 من القادة السياديين "الانفصاليين" في المحكمة العليا الإسبانية، والتى تأجلت لصباح الأربعاء، مؤكدين أن "حق تقرير المصير ليس جريمة".

وفى بيان قرأته مجموعة الأحزاب الكتالونية، وصف المحكمة العليا بأنها ليست مستقلة ولا محايدة، لذلك يرون أنّه من الخطر أن تعمل المؤسسات القضائية المسيسة على تحديد عقوبة رادعة مسبقا ضد الانفصالين، مشيرين إلى أنّ هذه المحاكمة عار على الديموقراطية، وأنّ الاستفتاء حول الانفصال لا يعتبر جريمة.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها صور المتهمين في المحكمة العليا وأطلقوا الهتافات التى تنادى بـ"الحرية" والاستفتاء من جانب واحد في 1 أكتوبر.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اتفق الزعماء الانفصاليون على ضرورة وجود رقابة على "العار" الذي ينطوي على محاكمة قادة العملية الانفصالية، وتشكيكهم في نزاهة القضاء، وحذروا من رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.

كما تم تنظيم مظاهرات فى مدن كتالونية أخرى، مثل "ليريدا، تاراجونا، وجيرونا".