سوريا.. انفجار سيارة ملغومة في معبر حدودي ببلدة موالية لتركيا

قال سكان وموظف في مجال الطوارئ، إن سيارة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش على مشارف بلدة الراعي السورية قرب الحدود التركية اليوم الثلاثاء.

وقال موظف الطوارئ في المنطقة، إن الانفجار أصاب نقطة تفتيش على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود وأدى إلى إصابة 3 من أفراد الشرطة و4 مدنيين.

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وذكرت قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية في وقت سابق، أن الانفجار وقع على الجانب السوري من معبر حدودي على بعد 32 كيلومتراً غربي الراعي.

ويسيطر مقاتلو معارضة تدعمهم تركيا على بلدة الراعي بعد أن انتزعوها من مقاتلي داعش في عملية "درع الفرات" التي شنتها أنقرة في 2016.