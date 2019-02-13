فنربخشة يهزم زينيت بذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

تغلب فريق فنربخشة التركي على ضيفه زينيت سانت بطرسبرج الروسي 1-صفر اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين فنربخشة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الجزائري إسلام سليماني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21.

ويحتاج فنربخشة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تجمعه بزينيت في 21 من الشهر الجاري، من أجل العبور للدور التالي.