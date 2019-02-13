متناسية توغُّلها في أفريقيا..إسرائيل: المهاجرون الافارقة كائنات غير مرغوب فيها ينبغي التخلُّص منها بأقصى سرعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إسرائيل تُكِنُّ كل هذا الودّ لأفريقيا، فلماذا تعتبر مهاجريها كائنات غير مرغوب فيها ينبغي التخلُّص منها بأقصى سرعة، فقد قاد يهود الفلاشا الذين هاجروا من إثيوبيا إلى إسرائيل مسيرات احتجاج بسبب معاناتهم من العنصرية داخل دولة الاحتلال، التي بالرغم من ذلك تستمرّ في تنصيب نفسها راعية ليهود أفريقيا وتتحجَّج بذلك لاختراق هذه القارّة.

كما تظاهر آلاف المهاجرين الأفارقة من المهاجرين غير النظاميين (هربوا من جرّاء الاضطهاد والحروب في إريتريا والسودان) احتجاجاً على تهديد الاحتلال بترحيلهم قسرياً خلال العام 2017، فقد خيَّرَتهم السلطات ما بين مغادرة إسرائيل أو الزجّ بهم خلف قضبان السجون، إذ تعتبرهم دولة الاحتلال مهاجرين باحثين عن العمل ومُؤَثِّرين على الصبغة اليهودية لكيانها، مُتناسية توغُّلها في أفريقيا الذي يكتسي طابعاً لا يمتّ للإنسانية وللعمل بأيّ صلة. ولا ننسَ طبعاً مساهمة الكيان الصهيوني في انفصال جنوب السودان، ودعمه لحركة بيافرا الانفصالية في نيجيريا طوال فترة الستينيات وبداية السبعينيات.

التمويل الإسرائيلي لتلك للمشاريع فيبعض الدول الافريقية لا يقارن بحجم استفادة إسرائيل الكبير من الدعم الأفريقي في المنظمات الدولية لترسيخ الكيان الصهيوني.

ماتحصل عليه إسرائيل من افريقيا يساوي اضعاف ما تقدمه لبعض الدول الافريقية.

ينبغي على الدول الأفريقية كافة توخِّي الحذر من إسرائيل، لأنها عدوّ يسعى وراء تحقيق غاياته على حساب دماء وحياة وثروات الآخرين، وتعتبر إسرائيل القارّة الأفريقية ككل، مُجرَّد مخزن للموادّ الخام والماس ينبغي استنزافه بأقصى سرعة ممكنة، ونيل أكبر حصة منه قبل أن تتولَّى ذلك دول أخرى، وللأسف تراها أيضاً مُجرَّد أيدٍ جاهزة للتصويت في المنظمات والمحافل الدولية. لذلك يجدر بالدول الأفريقية التوصُّل إلى سُبُل تطوُّرها وتنميتها من باطنها، والتعاون في ما بينها، فيكفي أن نتذكر أنّ أوروبا الغربية لم تكن لتصل إلى ما هي عليه الآن لولا استنزافها لثروات قارّتنا السمراء.