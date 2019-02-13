نتنياهو بعد اكتشاف عدم جدوى التطبيع مع الدول العربية يتجه إلى أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يخطر في بال الكثير من الناس وخاص المحلليين وأصحاب الرأي أن إسرائيل التي إعتمدت كليا على القوة العسكرية، بل وأظهرت نفسها أنها الأقوى في المنطقة إن لم تكن عالميا، تلجأ وتتطلب الحماية من بعض الدول.

إسرائيل ظلت منذ فترة في هذه المنطقة تفرض نفسها بقوة السلاح في مقابل الفلسطينيين الضعفاء وشيئا فشيئا بدأت تزيد من نفوذها في المنطقة. بل وبدأت تصرح وتهدد بعض الدول المجاورة لها وفي بعض الأحيان تتعدى السياج لكي تنفذ أهداف من هنا وهناك.

ولكن مع مرور الزمن ووقوف المقاومة في وجهها وخاصة حزب الله وحركة حماس والجهاد باتت إسرائيل من دون مأمن.

وإسرائيل نفسها لم تكن تقتنع أن هناك قوة سوف تظهر في المنطقة وتكون رادعة لتحركاتها ونفوذها، وهذا ما اكتشفته مؤخراً من أرض الواقع، وخاصة بعد حرب تموزالتي لا تزال ترمي بظلالها على الداخل الإسرائيلي السياسي والعسكري.

وحرب تموز لم تغيّر معادلات الردع مع لبنان فحسب، بل فرضت معادلات جديدة في المنطقة.

فقد أشار الكثير من المحللين العسكريين في تقارير مختلفة أن إسرائيل بعد حرب تموز منذ ذلك الزمن لم تجرؤ على القيام بهجوم بري، لذا جرى إهمال سلاح البر على حساب قدرات سلاح الجو”.

وكشفت تقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة على أهداف فارغة بقطاع غزة.

هذا الفشل الذي صاحب سلاح الجو ايضا ولم يحسم المعركة بسرعة، ترك الإحباط في كثير من القيادات العسكرية الكبرى.

ومنذ ذلك الحين بدأت الكثير من القيادات الإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل لم تكن قادرة على خوض وتحمل أي معركة قادمة أي كان نوعها براً أو جواً.

ولكن السؤال المطروح..إسرائيل التي تدعي انها الاقوى عسكريا وتمارس الكثير من أنواع القهر في المنطقة ماذا تفعل الآن أمام المقاومة بعد عجزها ؟؟

حسب بعض المحللين أن الرؤية العسكرية الإسرائيلية لقد تبدلت منذ فترة ولكن لم تظهر الى العلن، بل الجهود مستمرة لوجود بديل نافع يقف أمام المقاومة ويحفظ لإسرائيل وجودها في المنطقة.

وقد يكون تبدل الرؤية العسكرية هذا هو الرأي الصائب حقاً لأننا نشاهد منذ وقت طويل هناك تحركات بما تسمى بالتطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية في المنطقة.

وهذا التطبيع الذي ظهر إلى العلن ووصل الى قمته بل صار مصدر إفتخار لقيادات عربية وحكام..لم يكن شافيا لجراح إسرائيل.

لماذا؟؟

التطبيع اذا نظرنا له من جانبين ( اسرائيل والدول المطبعة معها) لا نجده الا عبارة عن “صرخة محتضر وقف على رأسه ينتظر من يأخذ روحه”.



فإسرائيل بعد فشلها العسكري المؤكد ظنت أن السعي لضم الكثير من الدول العربية وخاص التي تتزعم قيادة المسلمين يكون هو المخرج بأقل الخسارة، لذا سعت بكل قوتها وقواها أن تظهر نفسها ليست بحاجة الى التطبيع وتركت الدول تلهث وراءه وتعلن من حين لآخر أنه لابد من الإعتراف بدولة إسرائيل وحقوقها وهذا ما جاء على لسان بن سلمان وبعض القيادات السعودية والإماراتية.

وأما تلك الدول التي سعت للتطبيع مع إسرائيل فما هو هدفها من ذلك؟؟ من المؤكد هي الأخرى كما ذكرت محتضرة، فمثلا السعودية تعتبر من أكثر الدول سعت للتطبيع وأشهرته من حالة السرية الى العلن، تريد منه ان يكون المخرج ايضا بعد فشلها السياسي العسكري في العراق وسوريا واليمن ومساعدتها للقاعدة وداعش ودعمها لجميع أنواع الإرهاب في كل العالم، تأكد لها أنها على وشك زوال ملكها فلجأت الى هذا التطبيع.

والنتيجة التي وصل إليها الطرفان( اسرائيل والدول المطبعة) أن التطبيع لن ينفع ، ولذا لابد من وجود حلول أخرى.

وهنا ايضا سؤال جديد..ماذا تفعل إسرائيل بعد فشل سعيها العسكري والتطبيعي في مقابل تطور المقاومة؟؟

ذكرت بعض المعلومات الإستخباراتية أن إسرائيل بدأت تتحرك نحو أفريقيا بجهد مضاعف لوجود حل عاجل للحالة التي تعيشها، ولم تفصّل تلك المعلومات الإستخباراتية ما هو الحل المطلوب بالضبط من دول أفريقيا.

ولكن المتابع لمساعي اسرائيل والمتابع لتصريحات القادة في المقاومة يكتشف بكل بساطة أن إسرائيل باتت تعيش حالة التأهب من انفجار الأوضاع في أي لحظة، وخصوصا أن نتنياهو يتأهب لخوض الإنتخابات القادمة.

والتطور الذي من الممكن أن يغير مسار التوقعات هذه ويفتح على احتمالات أخرى هو حدوث نقلة نوعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحديدا اتساع المقاومة الشعبية للاحتلال، لأن من شأن هذا أن يضع نتنياهو وحلفاءه أمام واقع مختلف عندما يبدأ الاحتلال بدفع تكاليف احتلاله بما ينهي مرحلة الاحتلال المجاني.

واخيرا.. يرى الكثير من المحللين أن ما قام به نتياهو من زيارات لبعض الدول الأفريقية وخاصة دولة تشاد وكينيا لم تكن بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بل هي لدعم الصف الإسرائيلي في مواجهة المقاومة أولا والإنتخابات ثانيا.

واضافة الى ذلك لم تكن تشاد هي الهدف بل يريد نتنياهو استغلال خوفها من انتقال الحروب الى الداخل من دول الجوار كجماعة بوكوحرام في الكاميرون وليبيا.



لذا يريد نتنياهو استغلال هذا الوضع المخيف للحكومة التشادية واستخدامها كآداة يصل بها الى دول أخرى ما زالت تعلن عدواتها لإسرائيل أو على الأقل لم يكن موقفها مفهوم ومشخص ضد إسرائيل..مثل السودان وغيرها.