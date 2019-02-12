الكهرباء: لن تكون هناك قطوعات مبرمجة في الصيف

قال وزير الموارد المائية والكهرباء، خضر محمد قسم السيد، بأن وزارته أجرت عمليات صيانة وقائية خلال فصل الشتاء للشبكة، مؤكداً بذل الجهود لتوفير واستقرار التيار خلال الصيف بأن لا تكون هناك قطوعات مبرمجة.

ولم يستبعد الوزير خلال حديثه لبرنامج “البوصلة” الذي بثته قناة “الشروق” الفضائية، مساء الثلاثاء، حدوث قطوعات نتيجة لأعطال خارجة عن الإرادة، قاطعاً بإجراء المعالجات الفورية لها، وتابع” ربما تخرج وحدة ترتيباً لأوضاع فنية ولأجل المعالجة”.

وأكد بأن الكهرباء قد شهدت قفزات نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتم مد الشبكة لأغلب محليات الولايات، بيد أنه أقر بأن هناك مناطق لم تصلها الشبكة بعد خاصة في دارفور، مؤكداً وجود خطة طموحة لتغطية كل البلاد بالشبكة الكهربائية.

ونبه الوزير بأن مشروع “زيرو عطش”، يُعد أبرز المشروعات الحيوية المهمة لدى الوزارة، مشيراً إلى خطط إقامة الآبار الجوفية والحفائر والسدود، مبيناً بأن استخدام الطاقة الشمسية جاء لتقليل تكلفة تشغيل الآبار الجوفية في ظل ارتفاع تكلفة “الديزل”.

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