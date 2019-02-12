أمريكا: المؤبد لبارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

أدانت هيئة المحلفين بمحكمة نيويورك زعيم عصابة الاتجار بالمخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الشهير بـ"إل تشابو" وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. ورأت الهيئة في حكمها، اليوم الثلاثاء، أن جوزمان، 61 عاماً، مُدان في التهم العشر المنسوبة إليه.

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