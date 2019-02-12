أزمة بين كارديف ونانت بسبب قيمة صفقة سالا

أكد نادي كارديف سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء أنه سيدفع قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا من نانت الفرنسي، إذا كان النادي ملزما بذلك من الناحية القانونية.

وانضم سالا إلى كارديف سيتي قادما من نانت الشهر الماضي مقابل 15 مليون جنيه استرليني (3ر19 مليون دولار) في أغلى صفقة في تاريخ النادي، لكن القدر لم يهمله كثيرا حيث توفى في حادث تحطم طائرة.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا /28 عاما/ إلى ويلز قادما من فرنسا ، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي ، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي ، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وأعلنت السلطات البريطانية مساء الأربعاء الماضي نجاحها في انتشال جثة من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وذكرت شرطة دورسيت البريطانية يوم الخميس الماضي أنه تم التحقق رسميا من الجثة التي تم انتشالها من حطام الطائرة وتبين أنها جثة سالا.

وتم التعرف على الجثة بعد أيام من رصد حطام الطائرة شمالي جزيرة جيرسني.