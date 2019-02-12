السودان يتوقع استجابة أمريكية لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

قال رئيس البرلمان السوداني، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، أن البيان الختامي الذي أصدره البرلمان العربي بالقاهرة "الاثنين"، سيكون له اثر وأضح في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب عودته من القاهرة مساء اليوم (الثلاثاء)، " نأمل أن تستمع واشنطن الى أصوات الدول العربية والإفريقية وتعمل على رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأوضح " كنا حريصون إن يسمع العالم موقف السودان الحقيقي ومقدمه من تعاون مهم حيال مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي"، وتابع: السودان دولة محورية وتعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وقال إبراهيم، لقد حاق بالسودان وشعبه ظلم كبير بوضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وامتدح رئيس البرلمان السوداني، الجهود الكبيرة التي قام بها البرلمان العربي في تنظيم الجلسة، ودعوة شخصيات أوروبية وأمريكية لمعرفة المواقف العربية والإفريقية المؤيدة للسودان.

وقال إبراهيم، أن السودان حرم كثيراً من المنافع الاقتصادية والتعاون الدولي بسبب وجوده على لائحة دول الإرهاب.