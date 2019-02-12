يوفنتوس يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

اخبار الخليج 365 365/ تلقى ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي خبراً ساراً قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ذكرت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية، أن بونوتشي مدافع يوفنتوس عاد من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق تحضيرا لمواجهة أتلتيكو مدريد.
واضافت الشبكة، أن بونوتشي نجح في التعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوي الكاحل نهاية شهر يناير الماضي.
ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو ذهابًا يوم 20 فبراير الجاري، على أن تقام مباراة العودة في تورينو 12 مارس المقبل.
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