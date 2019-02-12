شاهد.. انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في أبطال أوروبا

يفتح إستاد "أولد ترافورد" أبوابه في تمام العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 12 فبراير لعام 2019، لإستقبال المواجهة النارية التي ستجمع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

-كيف تأهل مانشستر وباريس سان جيرمان لدور الـ16؟:

صعد فريق مانشستر يونايتد لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، خلف فريق يوفنتوس المتصدر، بينما صعد فريق باريس سان جيرمان لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.