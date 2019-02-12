التعادل السلبي يحسم مباراة الإفريقي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي مباراة الإفريقي التونسي ونظيره مازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالملعب الأولمبي برادس.

وفشل فريق الإفريقي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة مازيمبي في تحقيق الفوز على ضيفه لينتهي اللقاء سلبياً بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على بالملعب الأولمبي برادس.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مازيمبي الكونغولي إلى 7 نقاط في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد الإفريقي التونسي إلى 4 نقاط في المركز الثالث.