استشهاد فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها على حدود غزة

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية عند مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "حسن نوفل 17 عاماً استشهد بعد إصابته بقنبلة غاز في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج، وسط قطاع غزة".
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