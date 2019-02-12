الهلال يهزم القادسية وجيوفينكو يسجل أول أهدافه

حقق فريق الهلال فوزا مستحقا على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت رباعية الهلال عن طريق كلا من؛ نواف العابد وبافيتيمبي جوميز وجيوفينكو وعلي آل بليهي وذلك خلال الدقائق التالية "34 و46 و83 و88" على التوالي.
بينما جاء هدف القادسية الوحيد في تلك المباراة عن طريق اللاعب بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة؛ يرفع الهلال رصيده للنقطة 49 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بينما القادسية بالمركز العاشر برصيد 23 نقطة.
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